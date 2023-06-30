『Maison Special スーパー140 メルトンオーバーコート ウール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 07時 59分に出品され03月10日 07時 59分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|メゾンスペシャル
TODAYFUL 定価¥41,800→¥16,999 ウールオーバーコート
¥ 9984
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¥ 7020
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¥ 9159
落札価格10950円
630 入札履歴
終了
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