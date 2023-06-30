『Maison Special スーパー140 メルトンオーバーコート ウール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 07時 59分に出品され03月10日 07時 59分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ38です。



試着のみ保管、というお品をこちらで譲っていただき、１度撮影で着用しました。

屋内のスタジオ撮影だったため外では着用しておりません。



襟など断ち切りデザインになっているので写真でご確認お願いいたします。



ホワイトが一番人気だったようです。メゾンスペシャルのオリジナルカラーで真っ白でもなく落ち着いた白でとても合わせやすいです！



なるべく小さく折りたたんで発送します。





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#メゾンスペシャル



上質ウールのスーパー140を使用したオーバーコート



-Fabric-



上質なスーパー140のウール原料を贅沢に使用し肉厚メルトンに仕上げた上品な表情が魅力の一着。

極細ウール繊維ならではの柔らかさがあり非常に滑らかな肌触りとなっております。 ブラック以外のカラーはMAISON SPECIALのオリジナルカラーとなっており、追加生産ができない特別感あるアイテム。

保温性はもちろんのこと裏地付きで袖通しの滑らかさもあり快適な冬の日常にピッタリです。



-Style-



オーバーサイズのメンズライクなかっちりとしたデザインでレディライクなウールコートとは一線を画したウールコート。

ひざ下まであるロング丈でゆったりとした着心地となっており、クラシックな雰囲気のあるダブルブレストで大人な印象に。

ウエスト部分の切り替え線や生地端の断ち切りデザインなどさりげないディティールはポイント。 ラグランスリーブで肩ラインが張らずに野暮ったさのないものとなっております。



カラー···ホワイト



柄・デザイン···無地



着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Maison

Special

スーパー140

メルトンオーバーコート ウール