『EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 256Wh容量 60分満充電【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 03時 45分に出品され04月01日 03時 45分に終了予定です。即決価格は12,344円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 256Wh(80,000mAh)のポータブル電源です。新品未開封です。

余ったポイントで購入しましたが、使う機会が無さそうなため、出品いたします。





【業界トップクラスの高速充電】 ポータブルバッテリーを選ぶ際に、容量や出力と同じくらい大切なのが充電スピードです。EcoFlowのポータブル電源には特許取得済みのX-Streaｍ充電テクノロジーが採用されており、RIVER 2 はわずか60分で満充電が可能です。これは業界平均より5倍速く、従来のRIVERシリーズより38%高速です。急に電源が必要なときにRIVER 2 の充電を忘れていても、ACコンセントで短時間の間にフル充電されます。また、環境にやさしいソーラー充電にも対応しており、EcoFlowの110Wソーラーパネルとつなげると、約2.3時間で満充電されます。AC充電以外に太陽光発電が利用できるため、災害などでグリッドが遮断された停電時などでも使用できます。

【約6倍長寿命・安全なリン酸鉄リチウムイオン電池採用】 RIVER 2 ポータブル電源には、電気自動車にも使用されているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが搭載されています。バッテリーの充放電を繰り返し行える回数が、業界平均500回に対して、RIVER 2は6倍の約3,000回です(初期容量の80%以上を維持)。1日1回使用しても、約10年以上も使用することが可能です。また、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、環境に有害な金属を使用しておらず、耐熱性にも優れており、RIVER 2 ポータブル電源は、高温下などの厳しい環境においても使用することができます。また、筐体には頑強な材質が使用されており、耐振動・耐衝撃に優れております。

【日常、レジャーから緊急時までこれ1台で電力がまかなえる】 RIVER 2は、バッテリー容量256Whのコンパクトなポータブル電源です。ACx2、USB-Ax2、USB-Cx1、シガーソケットx1の合計6個の出力ポートが搭載されています。スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、電気毛布、冷蔵庫、テレビ、扇風機など、幅広い電化製品をコンセントのない場所からでもご使用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマホアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エコフロー