『パタゴニア M’s Torrentshell メンズ トレントシェル ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 04時 48分に出品され04月25日 04時 48分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 M’s Torrentshellパタゴニア メンズ トレントシェル ジャケット

サイズ S

海外サイズSサイズですので日本ではMサイズ相当です。

カラー ネイビー

購入価格は20,000円程です。



晴れの日に一回着用しました。

これからの季節や梅雨の時期にいかがでしょうか。



以下引用です。



すっきりとシンプルで、コンパクトに収納できるH2Noパフォーマンス・スタンダード採用のハードシェル・ジャケット。防水性／透湿性を備え、環境への責任を前進させるリサイクル・ナイロン100％素材を使用し悪天候に対応

すっきりとシンプルで、コンパクトに収納できるH2Noパフォーマンス・スタンダード採用のハードシェル・ジャケット。防水性／透湿性を備え、新たにブルーサイン認証済みのリサイクル・ナイロン100％素材を使用し悪天候に対応

H2Noパフォーマンス・スタンダードのプロテクションを提供する多用途型のトレントシェルが骨まで染みるようなコンディションで体をドライに保ちます。

素材はDWR（耐久性撥水）加工と防水性／透湿性バリヤーを施した丈夫ながら軽量な2.5層構造のリサイクル・ナイロン100％で、カラビナ用ループが付いたジッパー式ハンドウォーマーポケットの１つに本体を収納可能

２通りの方法で調整可能なフードはラミネートしたつば付きのフードは使用しないときはシンプルなコードとフックを使って巻いて留めることができます

フロントジッパーは外側と内側のストームフラップを最小限に抑えたすっきりとしたデザインで、ベンチレーションを促進するピットジッパーもストームフラップを備え、ジッパーはいずれもDWR加工済み

首にあたる部分にはマイクロフリースの裏地を施し、袖口にはテープ留め、裾にはドローコードが付いています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア M’s

Torrentshell

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トレントシェル

ジャケット