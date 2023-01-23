『ブラックレーベルクレストブリッジ ネイビー ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 20分に出品され03月05日 20時 20分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BLACK LABEL CRESTBRIDGEのダウンジャケットです。

フード取り外しでき、腕も外してベストにもできます。



- 色: ネイビー

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

- サイズ：M





ご覧いただきありがとうございます。

細かい擦れやひっかけテカリが少しありますが、まだまだ着ていただけると思います。

今年クリーニングして自宅保管しておりましたのですぐに着用していただけます。



中古品である旨ご理解いただける方でお願いします。

自宅保管の為、少しでも気になる方、完璧を求める方はお控え下さい。

発送時の折りジワなどご了承ください。



質問などございましたら事前にコメントください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ブラックレーベルクレストブリッジ ネイビー

ダウンジャケット