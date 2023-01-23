『GoPro HERO7 Silver ウェアラブルカメラ アクションカメラ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 30分に出品され03月17日 10時 30分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GoPro HERO7 Silver CHDHC-601-FW (中古動作品）



・ジンバル並みの安定化機能が備わったアクションカメラ。動きを予測しカメラのブレを補正、滑らかな映像を撮影できる。

・ハウジングなしでもすぐれた耐久性と10mの防水性を発揮。「GoPro 写真」や「GoPro ビデオ スタート」といった音声コマンドで、ハンズフリー制御が可能。

・シンプルで操作しやすい画面で4ｋ撮影可能。



撮影時間は使用する解像度設定とカード容量によって異なります。

使用は数回との事で状態は非常によく、バッテリーの劣化も少ないと思われます。

出品に伴い確認を行ったところ、残量96%から室内三脚撮影(室温26度4Kにて熱停止無し）2時間18分撮影出来ました。（手振れ等が加わるとかなり減少すると思われます。）



【メーカー参考数値です。】

解像度:FPS値:画面比率 通常撮影

4K30 (16:9) 2時間10分

1440-60 (4:3) 3時間12分

1440-30 (4:3) 4時間17分

1080-60 (16:9) 3時間12分

1080-30 (16:9) 4時間17分



製品内容

1.GoPro HERO7 シルバーカメラ

2.バッテリー内臓

3.マウント類

4.USB-C ケーブル

5.3-Wayハンドグリップ

6:防水ハウジング



Goproカラーの発色は非常に良く画角も広い。軽さも通常モデルよりもかなり軽いです。

軽量で熱暴走しにくくシリーズの中でも扱いやすいGoproです！！



⚠️出品にあたり目視によるチェックと動作確認（最大画質・最大フレームレート・高ビットレート・最大フレームレートの連続録画）を行って問題のない商品を出品しておりますが、中古商品は、使用状況や経年劣化でカタログデーター値（バッテリー時間や耐水耐性・防塵耐性など）を発揮できないケースがございます。

不安が在る方は、保証の在る店舗での購入をお願い致します。



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#ウェアラブルカメラ

#アクションカメラ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゴープロ