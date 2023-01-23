『LAD MUSICIAN カラーレス ロングジャケット 46【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 16時 01分に出品され03月21日 16時 01分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン COLLARLESS LONG JACKET カラーレス ロングジャケット 46 TAILORED テーラード COAT コート





「LAD MUSICIAN」のCOLLARLESS LONG JACKET





・素材：（表地）ウール100％（裏地）キュプラ100％

・カラー：サンドグレー

・サイズ：46





実寸・肩幅 約48cm・身幅 約57cm・着丈 約97cm・袖丈 約64cm

（多少の誤差はお許しください）







「音楽と洋服の融合」を基本コンセプトにしたブランド「LAD MUSICIAN」。音から得られる目に見えない様々なインスピレーションを洋服という形のあるものにするラッド ミュージシャンの提案するライフスタイルは、性別、国境、年齢そして宗教も超えた自由な世界。落ち込んだ時に救ってくれる音楽のように、着る人にとってライフラインとなるレーベルを目指しています。



こちらは、きれいな表情でしなやかな風合いのウール素材を使用したロングジャケット「COLLARLESS LONG JACKET」。



タテ糸にスーパー130s糸、ヨコ糸にレギュラー糸を用いて、仕立て映えするように仕上げたウールギャバ素材を使用しています。



カラーレス、三つ釦、比翼、フルライニング、本切羽、センターベント仕様です。



ナチュラルショルダーやダーツのないフロントディテールで軽く羽織れるシルエットを作り、毛芯を前身頃上面にのみ使用することで、そのシルエットを強調しています。



日本製 定価￥64000+TAX



若干の使用感はありますが、特に目立つダメージや汚れはありません。



他にもいろいろ出品しています。



021806Y-083147 N8

カラー···グレー

柄・デザイン···無地

素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラッドミュージシャン カラー: ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LAD

MUSICIAN

カラーレス

ロングジャケット

46