『70s-80s USA製 THE NORTH FACE ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 19時 14分に出品され04月17日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数ある商品からご覧頂きありがとうございます





フォロー割引実施中です♪





フォローして頂ければお値段に応じて割引致します♪





詳しくはプロフィールを見て頂きコメントお願い致します☺︎





■オススメのポイント



私物です

1970年代後半〜1980年代

「茶タグ(Made in U.S.A.)」

THE NORTH FACE

ヴィンテージ ダウンジャケット

メンズ S (大きめの作りですML相当)



フード欠品してます





■ブランド



THE NORTH FACE

ザノースフェイス





■商品名



ダウンジャケット





■色柄



グリーン 緑





■素材



表地 コットンかと思います

中綿 ダウン何%かはわかりません





■表記



メンズ S

170cm着用感 ML相当

(大きめの作りになってます)



実寸を参考にしてください。

■平置き実寸サイズ(単位:cm)



着丈：約68

肩幅：約45

身幅：約57

袖丈：約61



素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。







■状態



古着に伴う使用感はあります

ダウン，多少痩せてはいますがまだまだ着れます

袖口に小さなダメージあり、右袖生地同士がくっ付いてます

両袖内側にスレあります

フロント下に少しシミあり

(写真ご確認ください)





※USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。



ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。







#古着

#USED

#ダウンジャケット

#ザノースフェイス

#ヴィンテージ ヌプシ

ヴィンテージ古着 古着好き 古着男子 古着女子 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s-80s

USA製

THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット