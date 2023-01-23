『SHINZONE シンゾーン カシミヤ ストール マフラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 45分に出品され03月05日 03時 45分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入場所···シンゾーン

購入時期···2017年頃

カラー···レッド／ホワイト

柄・デザイン···チェック

素材···カシミヤ100%

サイズ ···70cm x 200cm

定価 ···¥42,900

※写真2枚目と3枚は色違いの着用例です。



以下、カタログの商品説明 です。

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"PERFECT CASHMERE STALL"

スコットランド発祥の伝統あるタータン・チェック柄でデザインされたカシミヤチェックストールです。原料や製造方法、デザインに拘り抜いたTHE SHINZONEオリジナル「CASHMERE STALL（カシミヤストール）」良質なカシミヤを使用した大判サイズのストールは一生モノともいえる逸品です。



世界最高峰「内モンゴル産カシミヤ」

THE SHINZONEのカシミヤストールは中国の奥地「内モンゴル」産のカシミヤを使用しております。カシミヤの中でも、モンゴル産、イラン産、内モンゴル産と、産地によってグレードが分かれており、内モンゴルのカシミヤの山羊は、夏と冬の寒暖差がとくに大きい中で育つため、より毛質は細く長く、しなやかに育ちます。そのため、繊度が細く、柔軟で保温性、吸湿性に富んだ毛は上品な光沢感と独特なヌメリ感があり「繊維の宝石」「繊維のダイヤモンド」と呼ばれており、カシミヤの中でも最も上質で世界最高峰とされています。



暖かく肌触りの良い素材

カシミヤの繊維は細く長いため、暖められた空気を逃さず保温性に優れています。繊維の細さは人の髪の毛の1/5ほどで保温性が高いうえにとても軽やかです。柔らかく肌に寄り添うような質感で、防寒にふさわしい素材です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザシンゾーン

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