『MM6メゾンマルジェラ オーバーサイズサテンコクーンシルエットコート 中綿【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 10時 03分に出品され04月18日 10時 03分に終了予定です。即決価格は27,540円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MM6 メゾン マルジェラのコクーンシルエットコートです。

ゆったりサイズのミディ丈です。

張りのある艶やかな黒サテン生地がカジュアルな装いにも華やかな装いにも合わせやすい中綿入りのコートです。

コクーンシルエットならではの丸みは年齢問わず可愛いらしいです。



ゆったりとした袖付け(ドルマンスリーブ)ですので色々なサイズ感、デザインのお洋服の上への着脱もとても楽に出来ます。

斜めがけのバッグをしていましても、ザックリニットやドルマンスリーブニット、ボリュームのあるストールを巻いていましてもサッとそのまま羽織れます。

光沢のある素材、丸みのあるシルエット、こだわりの感じられますデザインが沢山詰まったコートはコーディネートをお洒落に仕上げてくれます。



着丈:88cm

身幅:83cm

36サイズですが、デザイン的にかなりゆったりです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MM6メゾンマルジェラ



オーバーサイズサテンコクーンシルエットコート 中綿