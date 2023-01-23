『チルタリスex SAR 090/066【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 12時 42分に出品され03月29日 12時 42分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種別...シングルカード

シリーズ...ポケットモンスターカードゲーム

レアリティ...SAR

鑑定状況...PSA10



自らＰＳＡに鑑定してもらったカードです。

入荷後は手袋着用で取り扱っており、ケースは綺麗な状態を保っています。（スタンドは商品ではありません）



鑑定の評価は点数によってカードの状態を示していますが、点数と実際の状態には個々の主観がございます。（小さな傷等ある場合がございます。）

もし何かご不明点があれば遠慮なくお知らせください。

お客様のご期待に添えるよう最善を尽くします。



商品は購入時から３日以内に発送致します。



お客様が安心してお買い物いただけるよう、慎重に商品管理を行っております。万が一のトラブルを防ぐため、クレームや返品についても可能な限りご配慮いたします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ポケモンカードゲーム 商品の状態: 新品、未使用