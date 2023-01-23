『mate20pro HUAWEI SIMフリー 128GB 美品 値下げ✴︎【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 09時 57分に出品され03月30日 09時 57分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入可 最終セール 5/14まで



⚠︎予告なく出品を取りやめる可能性がございますが、ご了承ください。



こちらはsimフリー、国内正規品です。



使用は1年〜1年半以内のものです。

一度落とした際にほんの一部分のみにじみがあるのとディスプレイ左下光の反射によっては見えるかなといったすれ？のようなものがあります。それ以後何の問題もなく使用出来ています。割れ等ございません、使用中も気にならなかったです。その一部除いて背面、カメラレンズ等傷なしの美品です。写真をご参照下さい。



カラー ミッドナイトブルー



dual simスタンバイ

6 GB RAM / 128 GB ROM

HUAWEI NM Cardは最大256GB対応

防水•防塵

バッテリー4200mAhバッテリー

急速充電対応 付属の充電器で充電時間もとても早いです。

ワイヤレス給電QI 対応

leicaトリプルレンズ

画面指紋認証

3D顔認証

ハイレゾ dolby atmos

NFC 対応



幅:約72.3 mm 縦:約157.8 mm 厚さ:約8.6 mm

重さ:約189 g (バッテリー含む)



アウトカメラ

:広角 約4000万画素 超広角 約2000万画素

望遠 約800万画素

インカメラ: 約2400万画素



付属品全てあります。

USB-C ハイレゾイヤホン

クリアケース 未使用

40 W HUAWEI SuperCharger

USB ケーブル (A to C)

USB-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタ 未使用

クイックスタートガイド

SIMピン



付属のケースは未使用品です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ファーウェイ カラー: グレイ系