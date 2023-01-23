『【新品】Needles TRACK JACKET - POLY SMOOTH【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 07分に出品され03月17日 04時 07分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23AW

Needles TRACK JACKET - POLY SMOOTH



M 着丈 70cm 身幅 56cm 裄丈 88cm



ポリエステル100%



〈NEEDLES〉定番のトラックジャケットが23年秋冬の新色で登場。今シーズンはシックなカラーリングの全3色でリリースです。伸縮性や通気性に富んだポリエステルジャージー素材を使用した快適性に優れた一着は、独特の配色や刺繍デザインなど、一般的なスポーツウェアとは一線を画した華やかなファッション性が魅力となっています



ネペンテス博多にて購入

取り寄せをしておりましたが

誤って同じアイテムを購入してしまったので

出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品】Needles

TRACK

JACKET

-

POLY

SMOOTH