『Danton ウールライトモッサステンカラーコート 千鳥柄 36【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 14時 43分に出品され04月11日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色は千鳥柄 サイズは36です

軽いのにとても温かいです

千鳥柄が珍しく希少価値の高いアイテムです♡



数回着用しており少し毛玉があることをご了承の上ご検討頂けると幸いです！



元値が32700円でした！

#Danton

#Bshop 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Danton

ウールライトモッサステンカラーコート 千鳥柄 36