『Pop Trading Company【oracle jacket】【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 12時 34分に出品され04月26日 12時 34分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️メーカー: Pop Trading Company（ポップトレーディングカンパニー）



◾️商品名:oracle jacket（オラクルジャケット）



◾️サイズ: L（画像に添付しております）



◾️カラー:ブラック・グレー



◾️材質:ポリエステル100%



◾️特徴: ポリエステルリップストップ素材をベースのフーデッドジャケット。スケルトンになった胸ポケットがポイントに。各ポケットのフラップは、ボタン代わりにマグネットになっており冬場の手袋の使用時にも開閉し易くなっております。素材のウォータープルーフ加工や裏側のシームテープ仕様、止水ファスナーと突然の雨にも負けないスペックになっております。



◾️状態:汚れはありません。



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ポップトレーディングカンパニー ナイロンジャケット スケーター



カラー···ブラック



身幅···60cm

袖丈···81cm

着丈···75cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポップトレーディングカンパニー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Pop

Trading

Company【oracle

jacket】