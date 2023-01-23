『《mizuiroind》人気 ドレープロングダウン ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 27分に出品され03月25日 03時 27分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼アイテム▼



mizuiroind ミズイロインド

ドレープロングダウン



▼カラー▼



ブラウン

茶色



▼サイズ▼



フリーサイズ



肩幅 50cm

身幅 69cm

着丈 100cm



※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますがご了承くださいm(_ _)m



▼素材▼



表地、裏地 ポリエステル 100%

中綿 ダウン 80%

フェザー 20%

▼状態▼



使用感少なく、目立つ傷や汚れもなく

まだまだ快適にご愛用いただけます！





▼発送▼



メルカリ便（匿名配送）



コンパクトに圧縮して梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。



何かご質問などございましたらお気軽にどうぞ♩ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミズイロインド

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