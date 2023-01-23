『NIKE ZOOM VAPOR RF×AJ3 ATMOS フェデラー (特典付)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 12時 05分に出品され04月29日 12時 05分に終了予定です。即決価格は16,770円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ZOOM VAPOR RF×AJ3 ATMOS

ナイキ ズームコートヴェイパー ロジャー・フェデラー エアジョーダン3 アトモス

27cm

新品、未使用、タグ付き



特典として、同時期に発売され即完売した超希少なKIXSIX JADEカラーのシューレース120cm丸紐&平紐2セット、未開封付き。





Sports Lab by atmos 新宿店で発売。500人以上が並びました。その後全国atmos店舗にて少数販売で希少です。新宿店にはロジャー・フェデラー氏も来店。





テニスプレーヤーのロジャー・フェデラーがスニーカー好きであることは周知の事実です。超限定コラボレーションアイテムの発表や、ナイキのデザイナーであるティンカー・ハットフィールドとのプロジェクトなどをしています。今回、ハットフィールドが手掛けた著名な3つのデザインが融合し、フェデラーとジョーダンブランドのパートナーシップによるナイキ コート ズーム ヴェイパー RF X エア ジョーダン 3の最新版が登場します。これは、オリジナルそのものを受け継ぐというよりも、フェデラーのお気に入りである2007年発売のナイキ エア マックス 1 アトモスにインスピレーションを得てデザインされました。



2014年誕生のズーム ヴェイパー RF X エア ジョーダン 3 の、4つ目のデザインとなるこのシューズは、ハットフィールドが1987、1988、2012年に生み出したヒット作を掛け合わせ、2000年代中旬のスニーカーカルチャーの要素を加えたものに仕上がりました。



フェデラー ナイキ コート ズーム ヴェイパー

RF X エア ジョーダン 3 アトモス





サイズ 27cm

付属品 箱 タグ付き

(特典) kixsix jade120cm ropelace shoelaceセット(shoelace120cm 新品未開封) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

ZOOM

VAPOR

RF×AJ3

ATMOS

フェデラー

(特典付)