『23区ダウンコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 35分に出品され03月27日 10時 35分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 23区ダウンコート。サイズ44。後ろの裾にシワがあります。その他はきれいだと思いますが、中古ですのでご理解いただける方。着る機会がないようなので。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区ダウンコート