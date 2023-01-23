『ヒステリックグラマー ダッフルコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 19時 32分に出品され03月04日 19時 32分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ヒステリックグラマー

美品

2回着用しました。

カラー···ブルー

着丈···ミドル

素材···ウール

ボタンに、ロゴの刻印あり

ポケットあり

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···秋、冬

丈約80cm

クリーニング済

自宅保管了解頂けるかたにお譲りします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ヒステリックグラマー

ダッフルコート