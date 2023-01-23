『Under Armour ダウンジャケット ブラック SM/P/CH【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 19時 04分に出品され03月15日 19時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Under Armourは、スポーツウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。このジャケットは、寒い季節に最適な選択です。



【優れた保温性】

ダウン素材を使用しており、軽量ながらも優れた保温性を持っています。寒い日でも快適に過ごせます。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたブラックのキルティングデザインは、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすく、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: Under Armour

- サイズ: SM/P/CH

- 色: ブラック

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- スタイル: キルティング



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

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