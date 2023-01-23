『ATON AIR VENTILE SHORT MODS COAT サイズ4【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 38分に出品され03月24日 21時 38分に終了予定です。即決価格は35,700円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ATON AIR VENTILE SHORT MODS COAT です。

22AWの物で、2022年10月に購入しました。



カラー チャコールグレー

サイズ 4



目立った傷や汚れは無いと思いますが、あくまでも素人保管の中古品ですので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エイトン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ATON

AIR

VENTILE

SHORT

MODS

COAT



サイズ4