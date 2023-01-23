『patagonia パフボールジャケット カーキ83990F01 ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 10時 44分に出品され04月05日 10時 44分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●商品説明



STYLE: 83990



アウトドアブランド "patagonia" から

現在は廃盤となっているパフジャケットです。

希少な2002年製のものになります。



性能は一般的なダウンパーカーにも劣らない

防寒性と耐久性を持つため、愛好家も多く

惜しまれながら廃盤となった人気品。



こちらダスパーカと同様人気のあるデザインに

MARS好きに刺さるコヨーテブラウンのような

ミリタリー調のカラーが格好

良くまとまった一品です。



サイズはXLサイズですが、このシリーズは

大きめのデザインであるため、体型によらず

ゆったり着れます。



コレクターズ向けのvintageとなるため、

大切にご使用いただける方のみご購入を

検討ください。





●サイズ



XL

実寸 肩幅 55

袖丈 70

身幅 64

身丈 75

かなり大きめで日本の２XLくらいのサイズ感です。



●素材



本体 ナイロン 中綿





●状態

フード欠損。背中右側に火の粉によるごく小さな穴があります、（写真12〜13枚目）直径1mmほどのごくわずかな穴で完全に穴になっておらず表面が少し焦げている程度です（ほんとによく見ないとわからないです）。

それ以外は使用感少なく非常にきれいな状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

パフボールジャケット カーキ83990F01

ブラウン