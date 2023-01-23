『ポロラルフローレン ウォーターリペラントダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 22時 38分に出品され03月16日 22時 38分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価68,200円



試着のみです。



サイズ XS（日本サイズS）



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



以下公式サイトより



ハイネック / フロントにスナップ留めが付いた、ジッパーで取り外しできるドローストリング付きフード / フルジップフロント、トップに肌擦れ防止用のフラップ付き。



・長袖 / 伸縮性のあるカフスに調節可能な面ファスナータブ / 左胸にジップポケット / フロントウエストにジップポケット2つ。右胸の内側にポケット / ドローストリング付きの裾 / 総裏地

・左胸にシグネチャーのポニー刺繍

・700フィルパワー / フィルパワーはダウンのかさ高を測定（フィルパワー範囲は450～1,000）

・リサイクルポリエステルを使用した商品 / 工場と家庭から廃棄されたポリエステルを新たな商品に変身させることで、石油由来のバージン素材への依存を軽減

・本体：ポリエステル 100％ 本体裏地：ナイロン 100％ 詰め物（本体）：ダウン 80％、フェザー 20％ 装飾部分を除く

・Ralph Laurenにおけるサステナビリティのイニシアチブについて詳しくは、corporate.RalphLauren.com/citizenship-create-timeless-styleをご覧ください。

・モデル身長185cm、着用サイズM



ポロ ラルフ ローレン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン ウォーターリペラントダウンジャケット