『1万値下げ◆MONCLER◆モンクレール/ダウン/BADENNE【メンズウェア】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 36分に出品され03月28日 21時 36分に終了予定です。即決価格は33,248円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグ付きです。



夫のコレクション整理にて出品。



MONCLER



ダウンジャケット



カラー ブルー



サイズ 3 (L)



2021年11月に業界人向けのセールにて購入しました。



未使用でクローゼットに保管していました。（暗所にて保管していた為日焼けしておりません。）



173㎝ 63kg の男性が着てジャストからややゆとりがあります。



フードは出し入れ可能です。



正規品にはホログラムタグが内側に縫い付けてございます。

タグに記載のシリアルナンバーで

正規品のご確認ができますので安心です。

↓

http://code.moncler.com/



是非ご検討下さい。





カラー···ブルー



フード···フードあり（取外し可）



ジップ・ボタン···ジップアップ



季節感···春、秋、冬



素材···ナイロン



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1万値下げ◆MONCLER◆モンクレール/ダウン/BADENNE【メンズウェア】