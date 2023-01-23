『スタイリスト私物 x Auralee オーラリー ステンカラーコート 4 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 22時 04分に出品され05月01日 22時 04分に終了予定です。即決価格は18,525円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちら、大人気ブランド スタイリスト私物 と Auralee (オーラリー) のコラボで生まれた ロング丈のステンカラーコートになります。

サイズは4、カラーは黒です。

2型発売されたうちの、特に人気だったメルトンライナーがついたものになります。



メルカリで美品を購入後、保管していたのですが、1度着用したのみで着る機会がなく、このタイミングで出品させていただきました。



このロング丈のステンカラーコートは、上質なラムウールとリサイクルカシミヤを混紡したソフトメルトンのライナーを備え、取り外して単体でも着用が可能。ライナーを外せば自宅で手洗いができます。



タグは切り取られているのですが、「康」のマークの部分は残されています。



大人気商品でしたので、お探しの方も多かったかと思います。

ぜひこの機会にご購入ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スタイリスト私物

x

Auralee

オーラリー

ステンカラーコート

4

黒