『新品 nanamica リバーシブル ダウンカーディガン XS【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 06時 05分に出品され03月26日 06時 05分に終了予定です。即決価格は12,948円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|XS(SS)
|ブランド:
|ナナミカ
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落札価格12948円
827 入札履歴
終了
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