『新品 nanamica リバーシブル ダウンカーディガン XS【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 06時 05分に出品され03月26日 06時 05分に終了予定です。即決価格は12,948円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付きです。



ブランド: nanamica ナナミカ

品番：SUAF361E

カラー：Black

サイズ：XS



袖丈:61cm

着丈:69cm

身幅:61cm

※素人採寸ですので誤差はご了承ください。



ミリタリーライナーをデザインベースにしたリバーシブル仕様のダウンカーディガン。

・表側は、ポリエステル65%,コットン35%をミックスした糸で高密度に織り上げた軽量のウェザークロスを使用。

・裏側は、ポリエステルリップストップを使用。

・フロントのアジャストボタンでフォルムを絞ることも可能。

・中わたは、体が発する遠赤外線を輻射して保温効果を高める高機能な光電子®ダウンを使用。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

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ダウンカーディガン

XS