『❤︎コンバーストーキョー/ウールロングコート❤︎【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 17時 20分に出品され04月15日 17時 20分に終了予定です。即決価格は11,037円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コートを買い替えたので出品します！



※多少の毛玉、使用感あります。

ご理解のある方宜しくお願い致します。





【定価】¥50,600



【商品説明】



星の切り替えが施されたノーカラーのウールコート。綺麗なストレートシルエットなのでスラックススタイルできれいめにも、デニムスタイルに合わせてカジュアルスタイルにも合うアイテムです。

『CONVERSE TOKYO』は“歴史性と時代性を併せ持つ、ベーシックでクリエイティブなライフスタイル”をテーマに100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれた新しいブランドです。“TOKYO”だからこそ表現できるカルチャーやファッション、“JAPAN”だからこそ実現できる技術を大切にしながら、新しい価値やライフスタイルを持ったCONVERSE APPARELを提案します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コンバーストウキョウ カラー: ブルー系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ❤︎コンバーストーキョー/ウールロングコート❤︎