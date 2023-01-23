『カナダグース ROSSCLAIR PARKA FUSION 2580LA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 04分に出品され03月11日 21時 04分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース ROSSCLAIR PARKA FUSION 61 BLACK 2580LA



5年前に渋谷のトゥモローランド路面店にて購入しました。

リネットにてクリーニング済み。



サイズ XS



袖内側が白っぽくなっております。

その他白っぽくなっている箇所がありますので写真にて確認ください。



大幅なお値下げはご遠慮ください。



何か質問があればお答えいたしますのでコメントにてお願いします。







カラー···ブラック



モデル···ROSSCLAIR PARKA



サイズ···XS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース

ROSSCLAIR

PARKA

FUSION

2580LA