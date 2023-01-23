『バーバリーブラックレーベル トレンチコート 玉虫色 裏地ノバチェック ベルト付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 41分に出品され03月04日 23時 41分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRY BLACK LABEL バーバリーブラックレーベル トレンチコート グラデーション 玉虫色 裏地ノバチェック ベルト付き ダブルブレスト ロゴ刻印ボタン 日本製 スプリングコート です。



【サイズ】38



【寸法】肩幅38(cm) 着丈97(cm) 袖丈56(cm)

※素人採寸なので誤差はあります。



【シーズン】秋冬



【性別】Women



【カラー】ベージュ

目立った傷や汚れなし、左袖口ほつれあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーブラックレーベル

トレンチコート

玉虫色

裏地ノバチェック

ベルト付き