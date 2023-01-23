『【美品】オリエントスター レトロフューチャー バイクモデル WZ0071【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 08時 03分に出品され04月28日 08時 03分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Orient star レトロフューチャーシリーズの腕時計になります。

レトロフューチャーシリーズは、ターンテーブルやカメラをモチーフにしたりしておりますが、こちらはバイクをモチーフにしたモデルになります。

オレンジ文字盤はかなりレアかと思われます。



状態ですが、殆ど使用感は感じられずかなり綺麗です。

風防は目視による傷は確認できません。ケースにも目視による傷はございません。

ベルトは多少の擦れがある程度です。

自動巻による巻き上げ、リューズによる時間の変更など特に問題無く機能しております。





【素材】

ケース、ベルト:ステンレススチール

風防:球面クリスタルガラス

裏ガラス:クリスタルガラス



【カラー】

文字盤:オレンジ



【サイズ】

時計径:約40mm（リューズ除く）

ラグ幅:約20mm

腕周り:約16cm（余りコマで＋4cm可）

重さ:194g、厚み:13.7mm



【仕様】

防水:10気圧（ねじ式りゅうず）

ルミナスライト:あり

駆動時間:40時間以上

精度：日差＋25秒～－15秒

バンド：プッシュ三つ折式、幅20mm

ムーブメント:自動巻き

パワーリザーブインジケーター

シースルーバック、23石、オープンハート



【付属品】

外箱（汚れあり）、時計ケース、説明書、余りコマ×4





よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【美品】オリエントスター



レトロフューチャー バイクモデル WZ0071