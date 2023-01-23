『連休限定価格！Time is on 32oz 10B P-COAT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 23分に出品され03月06日 04時 23分に終了予定です。即決価格は13,182円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

Time is on Pコートになります。

サイズ 0

カラー ブラック



着用回数は短時間の着用が3回ほどで、目立つ汚れや傷、毛玉もなく美品だと思います。

状態はかなり良いですが、あくまでも中古品であることをご理解いただいた上でご検討いただけますと幸いです。



サイズ採寸はメーカー記載を引用

0 (着丈 80cm 身幅 61cm 肩幅 56cm 袖丈 58cm)



ZIA tube にて詳しく紹介されています。



定価63.800円ですので、このコンディションではかなりお得な価格で出品させていただきますので、探されていた方はこの機会に是非ご検討下さい！



※多少のお値下げはさせていただきますので、購入を希望の方はコメントにてお知らせ下さい。



即購入も大歓迎です！



よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 連休限定価格！Time

is

on

32oz

10B

P-COAT