『【ロエベ LOEWE】未使用 ライトブルーきルティングデニムジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 06時 05分に出品され03月26日 06時 05分に終了予定です。即決価格は45,080円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 銀座のロエベで2年くらい前に秋物新作として購入したのですが、当時小さめに着るジャケットが流行っていたので購入してみました。



が、結局ダウンジャケットを着ておりそのまま着用せず。。。



今自分のスタイルとしてオーバーサイズを好んで着ている為、テイストが合わずお譲りします。

※袋は捨ててしまいました。



中はキルティングでわたが入っています。



ブランドロエベ

タイプ国内正規 22SS H526Y50X06 Light Blue Check Lined Denim Jacket キルティング デニム

カラーライトブルー

素材コットン

サイズ表記サイズ：44



肩幅：48cm

着丈：64cm

身幅：58cm

袖丈：63.5

(若干の誤差はご了承下さい。)



#loewe

#ロエベ



肩幅···48cm

身幅···58cm

袖丈···63cm

着丈···64cm



デニムカラー···ブルー



デニムカラー···ライトブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ロエベ

LOEWE】未使用

ライトブルーきルティングデニムジャケット