『OPPO Reno 7A simフリー 128GB ドリームブルー 中古品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 17時 21分に出品され04月04日 17時 21分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



OPPO Reno 7A 128GB

型式 : OPG04 販売元 : KDDI

カラー：ドリームブルー



当フリマサイトで新品で購入

使用期間1年2ヶ月



娘が使用してました。機種変したので

出品します。



動作確認済

初期化済

アンドロイドバージョン12アップデート済



SIMロックなしを確認していただくため

DOCOMO系4G格安SIMを挿して画像アップしてます。



〈外観〉画像ご確認ください！

ディスプレイにキズや割れ無くキレイですがボディに所々小さなキズがございます。

あと背面カメラの出っ張り部分、AIと書かれた純正フィルムが剥がれてしまったので、透明のりテープで留めてあります(うっすらテープ跡が見えます)。



箱潰れ数か所あり。



〈注意〉ご理解いただける方のみで！

出来る限り写真を載せて説明しておりますが画像では確認しづらい所や見落しのキズがあるかもしれませんので細かいことを気にされる方の購入はお控えくださいませ。



〈SIMロックなし〉

国内キャリアのドコモ・AU・ソフトバンク・MVNOなどのSIMカードが利用出来ます。



〈SIMスロット〉

nano-SIM +eSIMのデュアル

microSDカード(1TBまでOK!)



※保護ケース、フィルムは付属しません



その他、ご質問等お気軽にコメントください!

平日は仕事のため、返信が遅くなると思いますので、ご了承ください。



IMEI (製造番号)...868970060541393



【商品仕様】

■サイズ：約73.4mm×159.7mm×7.6mm

■重量：約175g

■対応SIM：nanoSIM、eSIM



■モバイル通信：5G対応



■OS：ColorOS 12(based on Android 11)

■メモリ：RAM 6GB/ROM 128GB



■スクリーンサイズ：約6.4インチ

■解像度：2400x1080(フルHD+)



■メインカメラ

・広角 約4800万画素

・超広角 約800万画素

・マクロ 約200万画素



■インカメラ：約1600万画素

■防水/防塵：○ ※防水(IPX8)、防塵(IP6X)

■生体認証：ディスプレイ指紋認証、顔認証

■付属品:箱、説明書、取出しピン 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オッポ