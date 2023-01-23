『【美品】PE DARUMA EX WTR JACKET【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 14時 55分に出品され03月06日 14時 55分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※11月23日15時までにご購入いただける方は25,000円までお値下げいたします※





＜Steven Alan＞PE DARUMA EX WTR JACKET





昨年購入したスティーブンアランの中綿ジャケットです。



他にはないような形がお洒落で可愛く購入しましたが、中々着るタイミングがないため出品します。

2回ほどの着用のみでしたが、クリーニングへ出して最近戻ってきました。



※タグは外れています。





色:ダークブラウン

定価:38,500円

サイズ:XS(ユニセックスで見た時にXSな感じです)





圧縮しての配送となりますことご理解ください。





#stevenalan #スティーブンアラン #ユナイテッドアローズ

#ダウンジャケット #ダウン #ダルマジャケット #中綿ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スティーブンアラン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】PE

DARUMA

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WTR

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