『markaware short belt ショートベルト ダッフルコート マーカ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 12時 51分に出品され03月11日 12時 51分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■SIZE:2



■COLOR:BLACK



■状態:10段階中7.5



■着丈:86cm 身幅:74cm 裄丈:83cm



MARKAWARE (マーカウェア) ショートベルトダッフルコート。

19AW発売 定価97,900円

素材はウール100%の肉厚のメルトンボディを使用。

様々なミリタリーアイテムのディテールが盛り込まれたダッフルコート。

フロント部分は大きめのレザーベルトが付きラグジュアリー感も出ています。

メルトンもやや起毛していてレザーを使用していてもハードに見えないのもポイント。

発送時になるべく毛くずなどは取り除きますが、残ってしまうことがあります。ご了承ください。

使用感も少なく、汚れやダメージのないキレイなコンディションです。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ markaware

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ショートベルト ダッフルコート マーカ