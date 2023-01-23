『期間限定価格☆pal’las palace パラスパレス ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 19時 36分に出品され03月13日 19時 36分に終了予定です。即決価格は10,382円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 pal’las palace パラスパレス ショールカラーダウンコート



オフホワイトという感じのナチュラルなかわいいお色で首周りにもダウンが入っていて暖かく軽いです。

5〜6万円くらいで購入しました。



表地はナイロンではなく、肌触りのいい感じの綿などが使われているので、ダウンでもカジュアルになりすぎず色んな着こなしに合うかなと思います。



裏地の2色のお色やボタンなど、何から何までかわいいです☆



ワンシーズンだけ数回着てクリーニングに出して自宅保管していました。

ただ、ウォークインクローゼットにかけて保管していたんですが、クリーニングに出した後には気付かなかった汚れ、シミ？が浮き出てきたのか、汚れたのかわからないんですが数カ所あります。

その他は着用回数が少ないので襟や袖口の汚れなど綺麗かと思います。

白なので、気にならない方や汚れ落としできる方にいかがでしょうか。（失敗したら困るので汚れ落としなどは試していません）

あと、クリーニングに出したからなのか何故か品質表示のタグの印刷が消えてしまっています。（何度も洗濯して消える感じとは違います）

同じものと思われる商品をネットで検索したのでそちらをお借りして画像に載せます。（最後の画像です）



サイズはもともと表記がないのか消えたのかわからないのですが、Мサイズくらいかなと思いますがFREEにしています。ゆったりというよりはジャストサイズという感じで袖も気持ち短めです。

多少押さえて梱包します。畳みじわなどご了承下さい。





種類...ダウンコート/ジャケット



着丈...ショート



素材(詰め物)...ダウン



素材(詰め物)...ダウン, フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: パラスパレス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 期間限定価格☆pal’las

palace

パラスパレス

ダウンジャケット