『美品 ROPE ダウンコート ショールカラー ロング丈 Aライン Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 22時 52分に出品され03月20日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 美品 ROPE ダウンコート ショールカラー ロング丈 Aライン Lサイズ



■ブランド:ロペ ROPE

■サイズ:40 L

実寸 ※素人採寸

肩幅40cm 身幅54cm 着丈90cm 袖丈62cm

■カラー:ブラック

■価格:5万円位だったと記憶しています

■素材:

表地 ポリエステル

裏地 ポリエステル

中綿 ダウン70%フェザー30%



2シーズン程着用しました。

美品だと思います。



※中古にご理解ある方のみ購入お願いします。

状態は写真で判断お願いします。



ロペ ROPE

ダウンコート ダウンジャケット ダウン ロングダウン ロング丈 Aライン 美シルエット ショールカラー 防寒 襟 ボリューム襟 ボタン 防寒

黒 ブラック 40 L 美品 極美品 小顔効果

#herno

#イエナ

#ラルフローレン

#パラディウム

#オールスター

#マルタンマルジェラ

#マルジェラ

#アディダス オリジナルス

#Tsumori Chisato

#Kusama Yayoi

#Yoji Yamamoto

#コムデギャルソン

#コム・デ・ギャルソン

#come des garcons

#ジルサンダー

#ジャックパーセル

#ジャーマントレーナー

#フィリップモデル

#プレミアータ

#トゥモローランド

#バーニーズニューヨーク

#ソブリン

#エストネーション

#ロンハーマン

#ユナイテッドアローズ

#ビームス

#伊勢丹メンズ

#isetanmens

#beamsf

#Safari

#LEON

#jjjjound

12-15







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 ROPE

ダウンコート

ショールカラー

ロング丈

Aライン

Lサイズ