『イエナ ラムウールノーカラーコート オフホワイト 38サイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 14時 59分に出品され04月07日 14時 59分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▪️アイテム

IENA イエナ

商品名 ラムウールノーカラーコート

ノーカラー ロングコート

日本製 名品 定番人気





▪️カラー

オフホワイト 白



▪️素材

毛100% ウール100%





▪️サイズ

38(Mサイズ相当)



肩幅50cm

身幅54cm

袖丈53cm

着丈94cm



平置き実寸

着画はお断りしております。



▪️状態

金具に使用に伴うわずかな傷はありますが、

目立った汚れや毛羽立ちなどない比較的綺麗なお品物です。



十分注意しておりますが、素人検品につき、見落としがある可能性がございます。



▪️配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。







【2021AW】IENAの名品アウター、ラムウールノーカラーコートが今年も登場！ラムウール100%の滑らかで上質な手触りと上質な光沢感、しっかりと詰まった素材をベースに起毛加工をかけて肉厚の膨らみ感にこだわり、丁寧に作りこんでいる国産の別注素材です。昨年初登場して人気となった美しく深みのあるシックなメランジチャコールグレーは継続し、今シーズンは新色のナチュラルとピンクを作りました。デザインは長く支持をいただいているシンプルなノーカラー。ややドロップしたショルダーやコクーン気味のシルエットなどトレンドを程よく取り入れながらもベーシックに着回しできるコートです。前あきはミニマルで高級感のあるホックを使用し、デザインポイントに。上質素材の繊細な起毛加工により美しい毛並みを作っています 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イエナ ラムウールノーカラーコート オフホワイト 38サイズ