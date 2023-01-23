『TEN-C tempest anorak【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 08時 04分に出品され04月16日 08時 04分に終了予定です。即決価格は39,585円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 テンシーのテンペストアノラックです



2022年冬に購入しましたが、

全く着用しないため出品します。

一度も着用して外に出ていないため、新品同様の超絶美品です。



定価175,000



サイズ44

着丈68cm

裄丈84cm

身幅55cm

裾幅50cm

袖口14cm



テンシー特有のOJJファブリックを全体に使用しており、防風、防水、通気性に優れています。

それでいて、レザーのように経年変化も楽しむことができる素材です。



テンシーのanorakも所有しておりますが、

anorakに比べるとこちらのtempest anorakは僅かに大きめな作りになっております。



ご不明点あれば、コメントお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TEN-C

tempest

anorak