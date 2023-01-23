『【美品】フレイアイディー モヘヤシャギーハーフコート FRAY I.D【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 38分に出品され03月09日 21時 38分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フレイアイディー FRAY I.D

モヘアシャギーハーフコート



2022冬に購入し、数度着用のちクリーニングに出して保管しております。

目立った汚れなどはありませんが一度人の手に渡った物ですので神経質な方は購入をご遠慮ください。



サイズ 1

カラーBLU

定価42,900円



【Design/Styling】尾州で丁寧に織り上げたモヘヤとウールに起毛加工を施して、ふんわりと柔らかく長さのある毛並みが美しい1着に仕上げました。



大きめの襟は前を開けたままビッグカラーをいかしても、ボタンを留めて防寒性を高めたスタンドネックにも着用いただける2Wayデザインです。



あたたかさのある起毛素材や比翼の内ボタン仕立てで品よく、デイリー、オフィスシーンなど様々なシーンで着用いただけます。



着丈 67cm

身幅 54cm

袖丈 55cm



平置きでの計測です。

個人計測ですので誤差はご了承ください。



1サイズですがとてもゆったりしているので、

厚着を着ても問題ないです。



素材

表地：羊毛44％、モヘヤ44％、ナイロン12％

裏地：ポリエステル100％



コンパクトに畳んでの発送となります、折り皺などはご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレイアイディー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】フレイアイディー モヘヤシャギーハーフコート FRAY

I.D