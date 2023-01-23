『新品レディース ジャケット ウール ワッペンショート丈 ノーカラー ポケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 07時 12分に出品され04月07日 07時 12分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■素材：ムートン、(裏地にポリエステル使用)

[Mサイズ]バスト約106 袖丈約64 着丈約82(cm)

[Lサイズ]バスト約110 袖丈約65 着丈約83(cm)

[XLサイズ]バスト約114 袖丈約66 着丈約84(cm)

[2XLサイズ]バスト約116 袖丈約67 着丈約85(cm)

※※1～-2cm、誤差がある場合がございます。ご了承ください。

※※商品特徴※※

★しっかり防寒！！！ムートンジャケット♪柔らか素材が暖か♪着心地バツグン♪♪♪

★毛布に包まれてるような、ほっこり暖かな着心地が得られる一着です！

★暖かくおしゃれに冬を過ごすなら、欠かすことのできないアウターです♪

★セール品！お安くなったこの機会に是非、お買い求めください。

★即日発送可能商品です。

★返品交換できかねます。ご了承ください。

※※注意事項※※

・掲載写真とお届け商品の色味が違う場合がございます。ご了承ください。

・当商品は海外からの仕入れ販売商品となりますため、商品によっては発送まで約2週間程かかる場合がございます。ご了承ください。

・取り扱い製品は海外流通品のため、国内流通品とはタグや縫製の細かさ、付属品などの仕様が異なる場合がございます。

・出来る限り実商品カラーを再現しておりますが、モニターの種類や設定により、実商品のカラーが若干異なることがございます。

・各種装飾デザインや加工等は商品により多少異なる場合がございます。

・アクセサリーなどの飾りは商品に含まれておりません。

・複数店舗での在庫共有の為、欠品になる恐れがございます。 その場合、お客様には必ずご連絡いたしますが、万が一入荷できない場合、 キャンセルさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品レディース

ジャケット

ウール

ワッペンショート丈

ノーカラー

ポケット