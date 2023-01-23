『Marmot Down Jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 07時 13分に出品され03月22日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1年前に下北沢の古着屋で25000円ほどで購入したものです

10回前後ほど着用しました

多少の羽抜けが見られます

ドローコードが付いていますので、着丈の調整可能です

私は177cmなのですが、ちょうど良く着ることができています

信じられないくらい暖かく、初日の出とかこれで全然行けちゃいます！



size:large

身幅:65cm

着丈:75cm

肩幅:56cm

袖丈:64cm



素人採寸のため、多少の誤差はお許しください



#Marmot

#marmot

#マーモット

#Downjacket

#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Marmot

Down

Jacket