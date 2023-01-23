『ブラックバイマウジー ダウンジャケット サイズ1 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 10時 00分に出品され04月27日 10時 00分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックバイマウジーのショート丈ダウンコート

コクーンダウンショートコート

2シーズンほど着用しましたが、特に気になる汚れ等なく美品です。

クリーニング済み。



男性にも女性にも褒められる、オシャレなダウンコートです。

ダウンコートは機能性重視のものが多くてデザイン面でなかなか良いものを見つけるのが難しいと思いますが、こちらはパンツでもスカートでも全体のバランス感を損なわないのでお気に入りでした。

クローゼット入れ替えのため出品していますが、途中で出品を取り消す可能性がありますのでご了承ください。





●サイズ：タグ表記（1サイズ）

裄丈：76cm

身幅：67cm

着丈：64cm

※若干の誤差はご了承ください



- ブランド: blkby ブラックバイマウジー

- サイズ: 1

- 素材（表地）: ポリエステル100%

- 素材（中綿）: ダウン72%、フェザー28%

- 素材（裏地）: ポリエステル100%

- 色: 黒



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材(表地)···ポリエステル



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブラックバイマウジー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ブラックバイマウジー

ダウンジャケット

サイズ1

黒