『美品 アクアスキュータム 青ライナー付きトレンチコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 09時 43分に出品され03月16日 09時 43分に終了予定です。即決価格は17,511円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

アクアスキュータムのライナー付きトレンチコートです。

大丸東京にて8年ほど前に10万円位で購入しました。

ベルト、タグも付いています。

使用感はほあまりなく、美品です。

数回着た後、クリーニングして保管していました。

サイズが合わなくなりましたので出品させていただきます。



ステンカラーロングコート

色…ベージュ

サイズ…6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

アクアスキュータム

青ライナー付きトレンチコート