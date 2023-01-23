『WINDSTOPPER Chino Crew Jacket L N(Navy)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 10時 16分に出品され03月08日 10時 16分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NUMBER

SUAS400

COLOR

N(Navy)

SIZE

L

FABRIC

Organic Cotton Polyester CCY / WINDSTOPPER® Liner (65% Cotton, 35% Polyester)

COUNTRY

China

・シングルラグランスリーブのクルージャケット。

・リサイクルポリエステルの外側をオーガニックコットンで覆った二層構造のカバーリングコアヤーンを使用し、クラシックなチノ素材を製作。コットンの肌触りに、軽量且つ耐久性があり乾きやすいという機能性をプラスしたnanamicaオリジナルのハイブリッド素材。

・裏地には高い防風性を備えたWINDSTOPPER® を使用。

・衿裏には防風用のスロートタブ付き。

・袖底には腕の可動域を広げるマチ付き。

・2つのファスナー付き内ポケット。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WINDSTOPPER

Chino

Crew

Jacket

L

N(Navy)