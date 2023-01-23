『未使用 TAION:〈手洗い可能〉パイピング フード カーディガン ジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 06時 18分に出品され04月19日 06時 18分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【SHIPS any別注】TAION:〈手洗い可能〉パイピング フード カーディガン ジャケット



今年の1月に購入しましたが、着る機会がないので、お譲りします。

未使用ですが、自宅保管となりますのでご理解をお願いいたします。

折り畳んで発送しますので、畳ジワはご了承願います。



〈デザインポイント〉

ON/OFF兼用で使える万能はキルティングコート。

配色にもこだわったアイテムなので、袖を折り返した着こなしもおすすめ！

ポケットやパイピングのさりげないアクセントになります。

大きすぎないフードも大人カジュアルなスタイリングに仕上げてくれます。



〈生地・素材のポイント〉

中わたにはダウンが入っているので、ロングシーズン活躍間違いなしです。

ご自宅で手洗い可能なので、デイリーにお使いいただけます。



〈コーディネート・その他〉

バランスの取りやすいミドル丈のジャケットなので、スカートでもパンツでも◎

チェック柄スカートと合わせたトラッドなスタイリングにもぴったりです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: シップスエニィ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用 TAION:〈手洗い可能〉パイピング

フード

カーディガン

ジャケット