『ノースフェイス 700FIL ダウンジャケット ダークグレー メンズL【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 13時 51分に出品され04月21日 13時 51分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✧₊⁎⁺˳✧༚☆*:.₊⁎⁺˳✧༚.。.:*☆ ˚✧₊⁎⁺˳✧༚☆*:.₊⁎⁺˳✧༚.。.:*☆ ₊⁎⁺



ご覧いただき、ありがとうございます！

基本的に即購入OKです！

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USED商品は全て1点モノになります。

同デザイン・同サイズの再入荷は基本的にはございませんのでご了承くださいm(_ _)m



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●THE NORTH FACE

700FIL

ダウンジャケット





●サイズ：メンズ L



着丈70

身幅61

肩幅52

袖丈61







●カラー：ダークグレー（黒に近い）





●状態：着用時に目立つような汚れやシミはなく、まだまだお使い頂けます(*^^*)







●USED商品はすべてクリーニング済です。

●煙草やペットの匂いがつくこともございません。





安心してお買い求めください♬

宜しくお願い致しますm(._.)m★164 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

700FIL

ダウンジャケット

ダークグレー

メンズL