『ジョー・ゴードン マフラー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 15時 02分に出品され03月28日 15時 02分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらのアイテムは、2〜3年前に一目惚れで¥50000くらいで購入しましたジョー・ゴードンさんのマフラーになります。



横 52cm(以下、cm省略します)

縦 260

のかなり大きめのストールになります。

ざっくりと大きめのマフラーなのに、驚くほど軽くとても柔らかい手触り☆

とても気に入っていたので、真冬の1ヶ月ほどは、レギュラーで使用しておりました。。



ただ、ちょろちょろと走り回る子どもとおりますと、悲しいことになかなか実用的ではなく、昨年実用性の高いマフラーを購入して以来、出番がありませんので出品いたします。

着用感は否めませんが、まだまだお使いいただけるとても品質のよい、存在感のあるアイテムです☆

現状でのお譲りとなりますので、ご注意下さい☆



また、ヴェリテクールさんで購入しましたので、タグをお借りしておりますが、ご了承下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴェリテクール

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ジョー・ゴードン マフラー