『ベージュ バーバリー M相当 ライナー トレンチコート メンズ ノバチェック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 11時 46分に出品され04月02日 11時 46分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます ^^



【商品】

BURBERRY バーバリー PRORSUM プローサム

トレンチコート

ノバチェック

ライナー有り、袖ベルト有り

ベージュ カーキ



バーバリーズ Burberrys ロングコート

ベルト完備 メンズ ヴィンテージ





【サイズ表記】

サイズ：M相当

肩幅：48cm

身幅：55cm

裄丈：82cm

袖丈：58cm

袖下丈：34cm

着丈：106cm

＊サイズは多少の誤差はありますのでご了承ください。





【素材】

表地：綿70％、ポリエステル30％

胴裏：ポリエステル、綿

袖裏：ポリエステル



ライナー

毛100％







【カラー】

ベージュカーキ ※若干カーキの色味です。

撮影環境や、ご覧いただく端末により色味が変わって見えますのでご了承ください。





【状態】

商品状態は【A】です。



【SS】タグ付き新品

【S】 未使用に近い、非常に綺麗な状態

【A】 目立った傷や汚れはなく綺麗な状態

【B】 使用感が見られ、若干の小さな傷や汚れがある

【C】 明らかな傷や汚れがある状態

【D】 使用に問題があるレベルに全体的に状態が悪い





ウールライナー付で、長い季節着用可能◎ライナーもコートの裏地もノバチェック柄！

秋から真冬、春先のスプリングコートとしても活躍間違いなし♪



腰ベルト、両袖ベルトの欠品無し。

ベルトの留め具も色落ち無く美品です。

全体的には美品ですが、あくまでヴィンテージ品のため小さなシミはご理解願います。

普段使用で致命的になるような汚れや破れ、傷は見当たりません。

また、刺繍がありますがライナーをつけている状態ですと刺繍が隠れます。

中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、色味にこだわりのある方は購入を改めてご検討願います。





【購入先】

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場など





【その他】

コメントなし、即購入OKです。

お値引きをご希望のかたは必ずコメントから一言ください。

いいねからの希望価格はイタズラ防止のため対応いたしません。



No.96194-0887012 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ベージュ

バーバリー

M相当

ライナー

トレンチコート

メンズ

ノバチェック