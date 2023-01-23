『極美品 トゥービーシック ウールリバーライトコート ベルテッドコート フード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 04時 11分に出品され04月26日 04時 11分に終了予定です。即決価格は10,700円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入OK/価格交渉OK/フォロー割有☺︎】



ガウンのコートの様なゆったりとしたシルエットです。

付属のベルトを絞めるとより上品な印象に◎



スパンコールのようなキラキラした糸の縁取りがポイントです。



✿ブランド

TO BE CHIC

トゥービーシック



✿サイズ

サイズ40（M〜L相当）

肩幅40

身幅49

袖丈61

総丈87



平置き実寸



✿状態

1.2回のみ 短時間の着用です

全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます✨



✿カラー

グレー



✿素材

本体:ウール90% ナイロン10%



装飾部分:ポリエステル80% キュプラ15%

ナイロン5%



裏地:キュプラ100%



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#三陽商会





✿配送

コンパクトに折り畳んで発送致します。

シワなど気になる方は発送方法の変更もご相談にのりますので、お気軽にお問合せください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トゥービーシック

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ジャケット・アウター タグ 極美品 トゥービーシック ウールリバーライトコート ベルテッドコート フード