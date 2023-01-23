『XPPen Artist12【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 00時 30分に出品され03月06日 00時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ、取り置きは対応致しかねます。

予めご了承ください。



【本体】

各動作に異常はありません。

主観ですが画面にキズはありません。



【ケーブル】

異常ありません。



【ペン】

異常ありません。



【その他】

付属品は揃っていると思います。

手袋は未使用です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>ノートPCケース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし